Fenolijn 24 september 2023

Hans Bijl uit Drachten: ‘Zaterdagochtend liep ik met mijn loopgroep in de bossen van Beetserzwaag. Op het eerste beste bospad vonden we een dood bosspitsmuisje. Even later genoten we bij een heideveld van de tientallen hangmatjes van het spinnetje met dezelfde naam. Fonkelend in de ochtendnevel. En toen gleed er een hazelworm over het pad, richting een zonnige plek aan de voet van een den’. Hangmatspinnen worden ook wel dwergspinnen genoemd en maken een hangmat-achtig web waar ze ondersteboven onder hangen, of in een aan het web verbonden holletje. Zo wachten ze tot een prooidier zoals een vleg in het web belandt. Als de spin de trillingen voelt komt ze snel in beweging en bijt de prooi van onderen door het web heen.