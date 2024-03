Fenolijn 24 maart 2024

Karin Paak: ‘Woonde ik voorheen in het stedelijk gebied en werd ik heel blij als de gierzwaluwen komen of kwamen, nu woon in ik het landelijk gebied en word ik heel blij als de kwikstaartjes er weer zijn. Afgelopen weekend zijn ze weer allemaal compleet en kijken ze alweer onder de zonnepanelen of ze wat nestmateriaal moeten aanvoeren om het nest van vorig jaar te verbeteren’. De witte kwikstaart is een zeer algemene broedvogel in Nederland en is vooral op het platteland te vinden. De vogel beweegt voortdurend zijn staart op en neer, vandaar de naam ‘kwikstaart’. Op het menu van de witte kwikstaart staan insecten zoals muggen, vliegen en libellen. In de winter trekken onze broedvogels weg naar Marokko.