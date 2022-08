Fenolijn 24 juli 2022

Bea uit Purmerend meldt: "Gisteravond hoorde ik in de tuin een heel vreemd geluid. Ik ging kijken, het bleken twee egels te zijn. Ze waren vermoedelijk aan het paren."

De egels gaan tegenover elkaar staan en besnuffelen elkaar met hun snuit. Vervolgens probeert het mannetje achter het vrouwtje te komen. Zij draait zich in eerste instantie van hem af. Zo kunnen ze wel uren rondjes om elkaar draaien voordat het tot een paring komt. Tijdens al dit gedraai, snuiven en briesen ze erop los.

Als het vrouwtje er klaar voor is, drukt zij zich tegen de grond en spreidt haar poten. Het mannetje klautert voorzichtig tegen haar achterkant aan en houdt haar stevig vast met zijn poten. Het is niet precies bekend hoe hij het doet, maar hij lijkt haar stekels op het moment suprême goed te kunnen ontwijken. Wat wel helpt, is dat hij een uitzonderlijk lange piemel heeft. En ook tijdens de paring is het een herrie van jewelste.

Teunisbloem

Reni uit Maartsendijk meldt: "In mijn voortuin staat het helemaal vol met bloeiende teunisbloemen. Helemaal geel is het gewoon. En als er vlakbij bent en je hebt een goed gehoor dan hoor je ze ’s avonds opengaan."

Wanneer de zon onder gaat, is het de tijd voor de teunisbloem om te schitteren. Al in de schemer gaan sommige bloemen langzaam open. Zodra de zon net helemaal onder is, gaat het steeds sneller. Het is haast niet te geloven hoe vliegensvlug de bloem open gaat. Nachtinsecten hebben dit vaak snel in de gaten en brengen de bloem een bezoekje. Als de volgende dag aanbreekt, verwelkt de jonge bloem. Kort maar krachtig. De volgende nacht zullen er weer nieuwe bloemen open gaan.

Teunisbloem © Fotograaf: AdavandeKaa

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).