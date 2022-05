Fenolijn 24 april 2022

Boomkikkers, huiszwaluwen, boompiepers, nachtegalen en zelfs de boomhommelkoningin zijn deze week gemeld op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ). Het voorjaar is volop aan de gang.

Dhr. Zwanenburg uit Dronten meldt: “Ik zag in het natuurgebied de vreugderijkerwaard nabij Zwolle de eerste akkerhoornbloem bloeien. Tevens vloog er een houtsnip uit een singel en in de meidoornhaag hoorde ik de voorjaarszang van de eerste braamsluiper”. De vogels laat zich maar zelden zien en als je hem ziet, dan is meestal alleen zijn onderlijf zichtbaar. Hij komt weliswaar voor in woonwijken, maar hij sluipt hier van tak tot tak door het struikgewas. Vandaar die geheimzinnige naam.

© Gerke Visser

Koekoek

Heleen Medema uit Assen meldt: “Tijdens een wandeling tussen Loon en Allo hoorde ik voor het eerst de koekoek roepen” De koekoek roept zijn eigen naam, wat ongeveer klinkt als een hol aanhoudend 'goe-koeh'. Deze vogel staat erom bekend tamelijk lui te zijn

Niet alleen is hij te herkennen aan zijn lamme vleugelslag. Ook heeft hij de eigenaardige gewoonte om zelf geen nesten te bouwen. In plaats daarvan legt hij zijn eieren in het nest van een ander, meestal dat van kleine zangvogels. Deze zangvogel zorgt er dan ook voor dat het koekoekjong opgroeit. De koekoek legt meestal één ei in het nest van een waardvogel. Een vrouwtje kan tot een twintigtal eieren in totaal leggen verdeeld over evenveel nesten.

© Theo de Wild

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).