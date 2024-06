Fenolijn 23 juni 2024

Marianne: ‘Ik was onlangs in de Groenzoom waar ik vaak vogels kijk, om naar de steltkluten te kijken met jongen. Het was fantastisch. Maar opeens vloog er vanuit het riet voor mij een vreemde vogel, en ik dacht, zou het een woudaap zijn? Er kwam een meneer aan en ik zei, volgens mij heb ik een woudaap gezien. Hij had de vogel nog nooit hier gezien. En op dat moment kwam de woudaap weer terug en dook in het riet. Mijn dag was weer goed’. De woudaap is de kleinste reigersoort van ons land. De zomergast vertoont zich zelden aan de mens. Hij is ongeveer zo groot als een waterhoen, ‘s nachts actief en leeft verborgen in het riet. In de nacht is echter wel zijn roep te horen. Deze lijkt op die van een aapje dat wouw-wouw roept en doet denken aan een ver hondengeblaf. Zijn oorspronkelijke naam, namelijk het wouwaapje, is door een misverstand omgevormd naar woudaapje; ten onrechte werd verondersteld dat wouw een dialectvorm moest zijn van woud, hoewel het dier niet in het bos leeft.