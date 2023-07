Fenolijn 23 juli 2023

Bertus van der Kolk van de IVN-tuin in Rheden: ‘Vlak langs het asfalt bij de sportvelden in Dieren bloeien al een paar prachtige exemplaren van de brede wespenorchis’. De brede wespenorchis is op het eerste gezicht een weinig opvallende orchidee. De plant heeft een bloeiwijze met naar beneden gerichte bloemen die van buiten geelgroen zijn. Terwijl de meeste soorten orchideeën in ons land met name in natuurgebieden voorkomen, is brede wespenorchis te kenmerken als een soort die vooral in het stedelijk groen te vinden is. Het is een laatbloeiende soort, die in de maanden juli en augustus bloeit.