Fenolijn 23 januari 2022

Anita ziet in haar achtertuin een groene specht in de grond wroeten: hij is op zoek naar mieren. Een bijzondere waarneming, want ze woont in het Waddengebied, vlakbij Pieterburen. Dit is een gebied waar de groene specht niet veel voorkomt. Anita had de vogel zelf ook nog nooit gezien in haar tuin. De groene specht is goed te herkennen aan zijn opvallende groene rug en roodgekleurde kop, maar ook aan zijn 'lachende' roep.