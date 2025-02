Fenolijn 23 februari 2025

Titia Muller uit Glanerbrug: ‘Om half twee vanmiddag werd ik gealarmeerd door een raar geluid in de lucht. Omhoogkijkend in mijn tuin zie ik een enorme zwerm kraanvogels, veel meer dan 100, hoog in de lucht cirkelend op de thermiek. En even later vlogen ze naar het noordoosten weg in een V-vorm. Mijn dag is helemaal goed’. Verschillende luisteraars hebben afgelopen week de kraanvogels gehoord en gezien. Met duizenden tegelijk trokken ze over ons land. Na eeuwen afwezigheid keerde de vogel in 2001 officieel terug als broedvogel in ons land. Na het eerste succes in Fochteloërveen volgden al snel meer locaties. Het aantal broedparen in Nederland is klein, maar groeit langzaam. Ook in de rest van Europa is de populatie kraanvogels de afgelopen jaren sterk toegenomen. Toch zijn de meeste kraanvogels hier niet om te broeden. Het grootste deel dat we in Nederland zien, is namelijk bezig met een lange trektocht. Ze broeden in Scandinavië, maar overwinteren in Zuid-Europa en Noord-Afrika.