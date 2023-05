Fenolijn 23 april 2023

Lykele Zwanenburg uit Dronten: ‘Tot mijn grote verwondering zag ik in het natuurgebied de Blauwgerzen in het Friese Akmarijp een groep van ongeveer 30 kemphanen. Ze waren bezig met schijngevechten en de hanen waren heel gevarieerd in kleur. Ze hebben in de baltstijd een kraag en komen vooral voor in natte weilanden’. Kemphanen broeden in schrale, bloemrijke graslanden.

Ze verzamelen hun voedsel op slikkige open plekken. Het bestaat voornamelijk uit insecten en larven. Kemphanen zijn bekend door de fraaie voorjaarstooi van de mannetjes, die op de wat hoger en droger gelegen toernooiveldjes eindeloze schijngevechten houden om de gunst van de vrouwtjes te verwerven. Na de paring zorgen de vrouwtjes voor het broedsel.

© Kemphanen (foto: WillemdeWolf)

Steltkluut

Jan Lauret in Middelburg: ‘Vanmorgen reed ik op de fiets door de natte Weihoek van Sint-Laurens op Walcheren. Op een gegeven moment ontdekte ik een viertal kluten. Nu is dat niet zo bijzonder zou je denken. Maar toen ik heel goed keek bleken het twee gewone kluten te zijn, met wat kortere grijze poten en twee steltkluten, met enorm lange roze-rode poten’. De steltkluut is in Nederland een zeldzame vogel. Nederland ligt eigenlijk in het uiterste noorden van zijn verspreidingsgebied met dus slechts enkele broedparen per jaar.

Maar, wanneer het zuiden een warm en te droog kent, kan de steltkluut in hogere aantallen in Nederland worden waargenomen. De steltkluut overwintert in het noorden van Afrika en in Zuid-Europa. Door de opvallend lange poten is de steltkluut een gevaarte. Zelfs de kuikens staan al hoog op de poten.

Steltkluut © Vroege Vogels

