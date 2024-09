Fenolijn 22 september 2024

Lykele Zwanenburg uit Dronten: ‘Tijdens de SOVON-telling zag ik nabij Dronten mijn eerste smelleken op een akker zitten. Dit is de kleinste roofvogel, die in de winter kan worden waargenomen’. Het is een kleine valk met een lange staart. Het mannetje is blauwgrijs van boven. De smelleken broedt niet in Nederland, maar op de toendra en op de hoogvlakte. Meestal op de grond of in een boom. De vogel gebruikt oude nesten van bijvoorbeeld de zwarte kraai. Op de trek naar zijn overwinteringsgebied in Noord-Afrika komt de smelleken in de maanden augustus en september soms even langs ons land.