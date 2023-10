Fenolijn 22 oktober 2023

Rens Pepels uit Bergen aan de Maas: ‘In het Graetheide groengebied heb ik de eerste tientallen kepen van dit najaar gezien. Ze trokken gezamenlijk op met vinken, op zoek naar zaden tussen de maisstoppels. Kepen zijn nauw verwant aan vinken, alleen zingen ze niet. Ze laten enkel een schreeuwerige kreet horen’. De keep kan je zien als het neefje van 'onze' vink. Kepen zijn ongeveer zo groot als vinken, maar vallen vooral op door de combinatie van witte buik en oranje borst en vleugeldekveren. Als ze opvliegen is de witte stuit opvallend. In het najaar trekken kepen van hun broedgebied in Scandinavië naar het zuiden. En als er bij ons genoeg beukennootjes te vinden zijn, komen ze massaal hierheen. Beukennootjes zijn namelijk het voornaamste wintervoedsel van de keep.

© Keep - Fotograaf horneman69

Smienten

Maria Lodewijk uit Renesse: ‘Vandaag lopen we langs de Oosterschelde van de schelphoek naar Zierikzee. De rotganzen zijn er weer. Verder zag ik een zilverplevier, een zwarte zwaan en twee dode alken. En heel veel springlevende fluitende smienten’. De smient is een middelgrote grondel-eend die voornamelijk in het noorden van Europa en Azië voorkomt. In de winter trekken de vogels naar het zuiden, waaronder Nederland. Hier overwinteren ze in meren en plassen met een rijke vegetatie. Vanaf half maart lopen de aantallen snel terug. De smienten gaan dan terug naar hun zomerverblijf in Noord-Europa en Azië om te broeden.

Vliegende smienten © Smienten, fotograaf: belterman

