Fenolijn 22 mei 2022

Mevrouw Den Boer uit Rozendaal in Gelderland meldt: "Afgelopen zondag fietste ik over de Imbos. Ik zag daar op de prachtige graslanden met Schotse Hooglanders zowaar een hop!" Dit is ongetwijfeld een van de meest opvallende vogels die in Nederland te zien is. De vogel heeft een soort hanenkam op de kop.

Twee jaar geleden werd na jaren weer een broedgeval van een hop in ons land ontdekt. De vogel had in een oude holte in een boom in de Amsterdamse Waterleidingduinen, zijn nest gemaakt. De hop is ook een echte stinkerd. De vogel heeft een speciale klier waar een stinkend goedje uit komt. Daar smeert hij zich tijdens het broeden mee in om minder aantrekkelijk te worden voor rovers.

Hop © Theo de Wild

Stippelmot

Dhr. Buijs uit het Gelderse Mook (dit jaar genomineerd voor de Frater Willibrordus Prijs) meldt: "Ik was vandaag aan het werk in de uitgestrekte achtertuin van het St. Jozefklooster in de oude dorpskern van Hees. Ik liep onder een bosje kardinaalsmutsen door, die van onder tot boven onder de stippelmotten zaten. Het was echt een soort 'Lord of the Rings'-achtig landschap, met al die mysterieuze webben."

Stippelmotten of spinselmotten pakken struiken en bomen in met een soort spinrag. De draden zijn niet plakkerig, maar wel behoorlijk sterk en taai. In de spinsels leven soms enorme aantallen rupsen, maar de bomen hebben er geen last van. Er zijn verschillende spinselmotten die veel op elkaar lijken. Ze komen voor in kardinaalsmuts, inheemse vogelkers, sleedoorn, meidoorn, lijsterbes, appel, krent en wilg.

Spinselmot

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming, spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).