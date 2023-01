Fenolijn 22 januari 2023

Wim Bosma uit Schiedam: "Gisteren heb ik tijdens mijn wandeling in de polders bij Schiedam Noord, vlak langs de weg, twee baltsende grote zilverreigers waargenomen. Nog nooit gezien. Ze paradeerden met hun snavels recht omhooggestoken, om elkaar heen." De grote zilverreiger is in Nederland bezig aan een flinke opmars. Ruim twintig jaar terug was de vogel nog een nieuwkomer in ons land, maar ondertussen broeden er vele honderden paren.