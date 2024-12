Fenolijn 22 december 2024

Vaak wordt hij gezien als een van de allergewoonste watervogels van Nederland. De meerkoet is zeker ook een zeer veel voorkomende watervogel: wereldwijd zijn er 10 miljoen. Ons land kent 130.000 tot 180.000 broedparen. Ter vergelijking: zijn neef het waterhoen kent 40.000 tot 55.000 broedparen. Volgens Remco Daalder, die een boek schreef over de vogel, zijn meerkoeten echte opportunisten: "Het is voor een diersoort natuurlijk ook wel handig, wanneer je een deel hebt dat goede gebieden bezet houdt, terwijl anderen de wijde wereld verkennen en nieuwe geschikte gebieden koloniseren. Wat dat betreft zijn meerkoeten net mensen", vindt Daalder.

Koereigers veroveren Nederland in rap tempo. De vogels komen oorspronkelijk voor in Afrika en Azië, maar onder invloed van klimaatverandering en een toename van graslanden in de landbouw zijn ze de afgelopen decennia steeds verder naar het noorden verschoven. In Nederland is de soort de afgelopen jaren opgeklommen van dwaalgast tot "blijvertje", aldus Sovon Vogelonderzoek. In 2021 en 2022 broedden drie paren voor het eerst succesvol in Nederland. Dit jaar is het aantal broedparen al toegenomen tot ongeveer dertig, verdeeld over zes kolonies.