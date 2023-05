Fenolijn 21 mei 2023

Familie van Leeuwen uit het Noord-Hollandse Oost-Grafdijk: ‘Iets na de eerste begintune van Vroege Vogels, en nog liggend in bed met het raam open, hoorden we een merkwaardig geluid in de sloot. We gingen even kijken. Terwijl het een zeer zachte ochtend is zien we meerdere paaiende karpers. Tamelijk grote exemplaren. Ze slaan de prut vanuit de oevers met hun staarten zo over de beschoeiing op het terras van de buren’. Tijdens de paaitijd zoeken karpers ondiep wateren op. Het paaien kan meerdere dagen duren en het gaat er ruw aan toe. Sommige karpers raken zelfs zwaar beschadigd tijdens het paren.