Fenolijn 21 januari 2024

Een nijlganzenpaartje met kuikens, koperwieken op de hulst, twee hinnikende dodaarzen, de eerste sneeuwklokjes, ijsvogels in een wak en een bloeiende winterakoniet. Deze waarnemingen zijn te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Hilde van Heuveln uit het Groningse Doodstil: ‘De grote bonte specht laat zich voor het eerst weer horen, op een lantaarnpaal. Hij zit daarop te roffelen, baakt zijn territorium af en of probeert de vrouwtjes te lokken’. De bekendste en veruit de meest voorkomende specht in Nederland is de grote bonte. Zijn roffel is kort en krachtig, vaak minder dan een seconde lang. De toonhoogte verschilt al naar gelang de klankkast die de vogel uitkiest. Soms is dat zelfs een lantaarnpaal! Zowel mannetjes als vrouwtjes kunnen roffelen.

Naast de grote bonte specht leeft in ons land ook de groene specht, de zwarte specht, de draaihals, de kleine bonte specht en de middelste bonte specht.

Grote bonte specht (juveniel) © Fotograaf: Gladys

Barmsijs

George Knottnerus in Amstelveen: ‘Dinsdag wandelen we langs de winterse vaart op de grens van Amstelveen en Amsterdam. Daar hoor ik ‘trr trr’. Goed kijken in de berken en elzen. Putters en vinken, dat is al mooi. Dan zie ik de bron van het geluid: barmsijsjes. Die zie je niet elke dag. Bruin gestreepte vogels, dichte vleugelstreepjes en stuitje. En heerlijk gezellig gebrabbel met elkaar’.

Barmsijzen trekken vaak op met putters en sijzen, die ook veel zaden van zwarte els eten. Zie je een groepje barmsijzen, dan loont het om te kijken naar de diverse soorten en kleden. Volwassen mannetjes hebben rood op de borst, de meeste vrouwtjes en jonge, eerstejaarsvogels niet. De kleine barmsijs is kleiner dan de grote barmsijs kleiner en heeft veel warmbruine tinten op kop, flanken en onderstaartdekveren, vaak ook een bruinige vleugelstreep.

Grote barmsijs © PeterMeer