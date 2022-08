Fenolijn 21 augustus 2022

Lieve Mortelmans uit de Bilt vroeg zich af wie er zo driftig van het kit rond het schuurraam zat te snoepen. Ze dacht eerst aan een vogel maar nee het was een huisjesslak. Waarschijnlijk aangetrokken tot de alcohol in de kit!

Ronald Pleij uit Oosterwolde kwam na een flinke verfklus aan in zijn moestuin. Daar zag hij een vlinder die hij nimmer eerder had gezien: een koninginnenpage. "Wat een vreselijk mooi beest".

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming, spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).