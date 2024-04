Fenolijn 21 april 2024

Mirjam Bak uit Hengelo: ‘Plots zie ik iets groot door de lucht vliegen. Een tor? Nee, een meikever is wel heel erg vroeg! Het zal haast niet. Even later komt mijn man thuis en voelt ineens wat in zijn nek, en pakt het. En jawel hoor, een meikever. Ook die zijn vroeg dit jaar’. De meikever is vrijwel onmiskenbaar, het is een grote kastanjebruine kever van ongeveer 3 centimeter en heeft twee grote antennes met oranje waaiers op de kop. Die gebruikt hij bij het zoeken naar voedsel of een partner. De meikever is trouwens niet de enige die vernoemd is naar een maand, want na de meikever komen ook de juni- en de julikevers!