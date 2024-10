Fenolijn 20 oktober 2024

Channah Gruppen uit Rotterdam: ‘Het is een veel te warme woensdagmiddag, ik loop door IJsselmonde, Rotterdam-Zuid. Ik ben aan het genieten van alle mezen, die hier rondvliegen en de hysterische roodborsten, die naar me aan het schreeuwen zijn en plotseling zie ik daar..een vuurgoudhaantje. Zo klein! Je wordt erop voorbereid, maar wanneer je het ziet kan je het amper geloven. En zo snel, ik heb er maar kort van kunnen genieten. Wat een feest!’.

Vuurgoudhanen komen vooral in het oosten van Nederland voor en broeden in naald- en gemengde bossen. De vogel eet kleine insecten en spinnen, en foerageert tussen de takken en blaadjes van een boom.Het kan best moeilijk zijn om deze kleine zangvogel te onderscheiden van zijn ‘neef’ de goudhaan. De grootste verschillen in uiterlijk zijn de fellere kleuren van de vuurgoudhaan. Ook heeft deze soort een contrasterende witte wenkbrauwstreep en daaronder een gitzwarte oogstreep door het oog heen. Bij de goudhaan ontbreekt deze zwarte streep.

Goudhaan. Bij deze soort ontbreekt die zwarte oogstreep. Ook heeft de goudhaan minder felle kleuren dan de vuurgoudhaan. © kasteelheertje

Blauwe kiekendief

Lykele Zwanenburg uit Dronten: ‘Tijdens de Sovon-telling, die eens in de vier weken wordt uitgevoerd zag ik mijn eerste twee blauwe kiekendieven, en wel bij Swifterband. Het betrof een vrouwtje en een mannetje. Deze soort wordt als broedvogel in Nederland steeds zeldzamer. Dit jaar waren er slechts drie broedgevallen’. De 'blauwe kiek' kwam pas halverwege de vorige eeuw langzaam op in Nederland. Na een piek van een dikke honderd broedparen in de jaren negentig, voornamelijk op de Waddeneilanden, zette het verval in. Inmiddels broedt er nog maar één paar op Texel en twee op Terschelling. In de winter worden de blauwe kiekendieven vaker waargenomen, voornamelijk 'doortrekkers' en overwinteraars.

Een vrouwtje van de blauwe kiekendief alarmeert boven haar nest met bij jongen © Rob Buiter