Fenolijn 20 augustus 2023

Een koolwitje op het balkon en groepen kraanvogels en vliegenzwammen. Deze meldingen en meer komen deze week voorbij op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Jaap van der Velden uit Rotterdam zag een koolwitje op zijn balkon landen. Dat sprak hij in op de fenolijn samen met een hele mooie boodschap aan Vroege Vogels: "Ik wil u ook bedanken dat u mij heeft leren kijken. Naar de natuur, hoe mooi is de natuur in onze omgeving, dank u wel."