Fenolijn 2 oktober 2022

Zwaluwen in Italië, bloeiende wilde kamperfoelie, de laatste wespen op de bloeiende klimop, grote groepen scholeksters en een kortschildkever. Het komt deze week allemaal voorbij op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ). Verder hoor je de laatste ‘dudeljo’ van het seizoen.

Hans de Bruin uit Sassenheim meldt: ‘In onze kardinaalsmutsenstruik was een buurman aan het snoeien gegaan en ik zocht daarna tevergeefs naar de vruchten. Op een gegeven moment vond ik toch nog hetgeen waar de struik zijn naam aan te danken heeft, de echte rode kardinaalsmuts’. Met vlammend rode bladeren luidt de kardinaalsmuts de herfst in. ’s Winters als het blad is gevallen zie je aan de takken een viertal opvallende bruine ticheltjes, de zogenaamde kurklijsten. Hoe meer zon hij krijgt, hoe roder het blad en hoe opvallender de takken worden. De kardinaalsmuts bloeit in mei-juni met piepkleine geelgroene bloemetjes. Hij wordt hooguit anderhalve meter hoog en houdt niet van kleigrond.