Fenolijn 2 maart 2025

Met de warmere temperaturen is de natuur de afgelopen week ontploft. Vele tientallen luisteraars lieten weten dat ze een fladderende citroenvlinder of ‘citroentje’ hebben gezien. Verder zingende een koolwitje, buitelende kieviten, een groene kikker, een otter in Sneek, een zingende winterkoning, een tjiftjaf, bloeiend speenkruid en een vink. Deze waarnemingen zijn zondag te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Hans Gartner uit het Friese Nes: ‘Als ik langs de dijk loop dan zijn er honderden kieviten. Ongelofelijk waar die ineens allemaal vandaan gekomen zijn? Ik hoor een zwarte ruiter, heel hoog. Waarschijnlijk een van de eersten. Die heeft waarschijnlijk overwintert bij Mauritanië, aan de Banc d'arguin, want dat is toch wel de verblijfplaats in de wintermaanden’. De zwarte ruiter is een slanke steltloper, met een lange snavel, lange poten en met een mooi zwart broedkleed. In overige kleden heeft hij meer van een tureluur. Ze zijn in de vroege lente op doortrek te zien in een flink deel van Nederland. Vooral het Waddengebied is populair als pleisterplaats.

© gerkevisser

Aardhommel

Myrna Janssen uit Almelo: ‘Ik liep achter het huis te kijken naar de vele krokussen waar al verschillende honingbijen op af zijn gekomen. En opeens was daar de eerste aardhommel!’. De koninginnen van de aardhommel en de veldhommel zijn vaak de eerste hommels die in de late winter uit hun winterslaap komen. Later in het voorjaar verlaten onder meer ook de boomhommel, akkerhommel, tuinhommel en steenhommel hun overwinteringsplaats.

Aardhommel © Fotograaf JancoGrave