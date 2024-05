Fenolijn 2 juni 2024

Ineke Wagemans uit het Limburgse Milsbeek: ‘Wij zaten vrijdagavond op het terras, met uitzicht op de weilanden en een fietspad met een verlichting. Er zat een steenuil op de kap van de straatverlichting en een merel heeft zeker tot tien keer toe een aanval uitgevoerd op het uiltje. Hij bleef aanvallen, hij pikte hem echt op zijn hoofd en in zijn veren’. De steenuil is een kleine, gedrongen uil met gele ogen en witte wenkbrauwstrepen. De vogel is nauwelijks groter dan een merel, maar oogt toch wat forser door z’n opgezette veren. De steenuil is een echte opportunist en eet wat die te pakken kan krijgen. Als het een slecht muizenjaar is, schakelt het kleine uiltje moeiteloos over op andere diersoorten zoals mollen, vogels, insecten en regenwormen.