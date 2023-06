Fenolijn 2 juli 2023

Rens Pepels uit het Limburgse Bergen aan de Maas: "Tijdens zonsopkomst onder zwoele weersomstandigheden trof ik een groep van 14 wijngaardslakken aan in de omgeving van de bronnen van de Kingbeek, bij Nattenhoven in Zuid-Limburg. Ogenschijnlijk is nu de tijd van de voortplanting in volle gang. Van de 14 wijngaardslakken waren 5 parende koppels actief." Wijngaardslakken hebben mannelijke en vrouwelijke geslachtsdelen, waardoor de slak tweeslachtig is. Er is geen onderscheid tussen vrouwtjes en mannetjes, dus wanneer twee slakken elkaar tegenkomen kunnen ze elkaar bevruchten. De wijngaardslak is Nederlands grootste landslak. De dieren hebben een slakkenhuis dat tot 5 cm groot kan worden, maar de meeste dieren zijn ongeveer 3,5 cm. De dieren leven op kalkrijke, vochtige bodem, met vaak rijke plantengroei. Anders dan de naam aangeeft, komen ze niet alleen in wijngaarden voor, maar ook in bosranden, wegranden, parken, tuinen en in duingebied. In Nederland komt de soort vooral voor in Zuid-Limburg, in oude bossen en op diverse plaatsen in de duinen.