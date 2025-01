Fenolijn 2 februari 2025

Marja Lodewijk uit het Zeeuwse Renesse: ‘Op het brede strand tussen Renesse en Haamstede staat op dit moment een dun laagje water. De zon schijnt en ik zie een groepje drieteenstrandlopers mijn kant opkomen. Ik maak me klein, ga even op mijn knieen zitten. Ze komen heel dichtbij. Het zijn er tien, maar door de spiegeling in het water lijken het wel 20. Het was zo mooi, zo dichtbij!’.

Een grote gele kwikstaart, zingende koolmezen, een bloeiende hazelaar, hazen die alvast de lente in de bol hebben, een voluit zingende merel, wakkere bijen, een heksenbezem, bloeiende winterakonieten en een nest met jonge Turkse tortels. Deze waarnemingen zijn zondag te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

De drieteenstrandloper is een vogel uit de familie van snipachtigen. De dieren worden ongeveer 20 centimeter groot. In de winter bevinden ze zich aan zandstranden, waar ze achter de afrollende golfjes aan rennen. Om te broeden trekt de soort naar de noordelijke toendra. In de zomer zijn drieteenstrandlopers roestkleurig en hebben ze een witte buik. In de winter worden ze grijswit en hebben ze een zwarte vlek op de voorvleugel. Zo rond april verkassen de vogeltjes richting de Waddenzee. Daar gooien ze de tank helemaal vol, voornamelijk met garnaaltjes. Ze verdubbelen dan bijna in gewicht, om de lange trektocht naar de broedgebieden te kunnen maken.

© Gerard Koster Joenje

Zanglijster

Mieke Pieren-Olijhoek uit Huizen: ‘Het is een druilerige ochtend. Ik loop met de hond door een park hier in Huizen. Maar er zit een zanglijster te zingen, daar word ik dan weer blij van!’. De zanglijster is familie van de merel (beide zijn lijsters). Maar het liedje van de zanglijster klinkt een stuk opgewondener dan de zachtaardige merelzang. Het belangrijkste kenmerk is de herhaling. Strofes van twee of drie lettergrepen worden twee tot vier keer herhaald. Rond de vorige eeuwwisseling bedacht Jac. P. Thijsse al een makkelijk ezelsbruggetje voor de zang van de zanglijster: hij roept al z’n kinderen binnen: Pietje, Pietje, Pietje, … Frederik, Frederik, Frederik.

© Dommelfoto