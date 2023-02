Fenolijn 19 september 2021 Fragment Radio • 19-09-2021 • leestijd 2 minuten • 196 keer bekeken • bewaren

Wegtrekkende boerenzwaluwen, larven van libellen, de kleine aardappelbovist en de eerste herfsttijloos. Deze meldingen zijn zondag te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338). Verder hoor je hoe de vogels na een paar stille maanden weer wat vaker van zich laten horen, met pruttelende spreeuwen en alarmerende roodborstjes.

Laatste nectarbronnen

Jeanette Essink uit het Drentse Koekange meldt dat het ‘een gezoem is van jewelste’ in haar tuin. ‘Als ik nu door de tuin loop met al die bloeiende klimop, herfstasters en hemelsleutels, dan zie ik vlinders, wespen, hoornaars, zweefvliegen op zoek naar de laatste nectarbronnen’. Klimop is een zeer algemene plant die in september begint met bloeien. Voor vlinders die de winter in moeten of wegtrekken is nectar essentieel. Omdat er in deze maand minder bloeit zijn soorten als de atalanta en het bont zandoogje nu vaak op klimop te vinden om goed bij te tanken.