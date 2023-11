Fenolijn 19 november 2023

Mevrouw Smulder uit Wassenaar: ‘Ik heb de hele twee hulstbomen met besjes leeg zien eten door een zwerm koperwieken. Er zit niets meer in voor de duiven’. De koperwiek broedt in de naaldbossen in Scandinavië en trekt in september en oktober door naar Nederland. Daar waar bessen zijn, zijn ze te vinden. Duindoorn is populair, maar ook de bessen van hulst, lijsterbes en kardinaalsmuts worden graag gegeten. Net als andere lijsterachtigen is de koperwiek verzot op rottend fruit.