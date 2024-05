Fenolijn 19 mei 2024

Marianne uit Ermelo: ‘Afgelopen nacht stond ik met mijn man en onze drie tieners op de donkere Ermelose heide in afwachting van het Noorderlicht. Die hebben we helaas niet gezien. Maar gelukkig zagen we wel een prachtige sterrenhemel en hoorden we voor het eerst het brommen van de nachtzwaluw’. De nachtzwaluw is best een mysterieuze vogel, omdat je hem zelden ziet. Overdag ligt hij op een tak, en is hij door zijn schutkleuren vrijwel niet te zien. De soort broedt in Nederland op heidevelden, in open dennenbossen en bij zandverstuivingen. In de avond en ’s nachts is deze vogel actief, en vangt hij grote insecten tijdens de vlucht. Hiervoor heeft hij een snavel die hij zeer ver open kan sperren.