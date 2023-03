Fenolijn 19 maart 2023

Marja Lodewijk uit het Zeeuwse Renesse: ‘Ik liep gisteren heerlijk in het zonnetje op het duinpad tussen Renesse en Haamstede en ik was al zo blij. En toen werd ik nog veel blijer, want daar waren ze weer. Ik heb twee kneuen gezien. Twee mannen. Nog niet helemaal op kleur, maar wel al prachtig aanwezig’. De kneu is een kleine vinkachtige, heeft een bruine rug en een rode borst en petje. Het is een echte zaadeter. De kneu is dol op koolzaad, vogelmuur en veldkers, maar ook paardenbloem en brandnetel. Kneuen zijn vaak te zien in groepjes. Ze broeden in lage struiken, vaak in open landschappen. De Nederlandse broedvogels overwinteren in Zuid-Europa.