Fenolijn 19 januari 2025

Rens Pepels uit Bergen aan de Maas: ‘Iedere keer tijdens het begin van het nieuwe jaar horen wij in de top van een oude notenboom vlakbij ons huis een grote lijster zingen. Ook dit jaar is het weer het geval. Deze vogels reageren al meteen op het lengen van de dagen’.

De zang van de grote lijster is een opeenvolging van vrij korte, diverse strofen met daartussen langere pauzes. De strofen bestaan uit drie tot zeven tonen zonder al te veel toonhoogteverschil. Meestal is de laatste toon van elke strofe wat lager. Dit zorgt ervoor dat de zang van de grote lijster voor veel mensen een gevoel van melancholie oproept.

Hans Gartner uit Nes: ‘We lopen door de velden en zoeken een ruig terrein op. Onderweg naar de dijk ontdek ik twee ruige tennisballen in het riet, op ongeveer 60 cm hoogte. Ik weet dat dat de nestjes waren van dwergmuizen’. De dwergmuis is het kleinste knaagdier van Europa en is naast zijn kleine formaat (50-80mm) ook te herkennen aan de geel- tot oranjebruine vacht en spierwitte buik. Het is een muisje dat zijn staart gebruikt als grijporgaan, wat heel handig is om te overleven in zijn leefgebied van riet- en ruigte vegetatie.