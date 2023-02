Fenolijn 19 februari 2023

Lou Franssen uit Maastricht: ‘Na gisterenmiddag, na een vertoning van de dweilorkesten in de stad, was zojuist het geluid van zo’n 80 kraanvogels te horen. Hoog boven de Maas naar het noorden. Prachtig. We zijn hier nu klaar voor Carnaval en dus ook voor de lente!’. In februari kan al trekkende kraanvogels waarnemen in Nederland. Het gaat nu meestal om doortrekkers. Ze broeden in Scandinavië en overwinteren in Zuid-Spanje en noordelijk Afrika. De kraanvogel is de enige grote vogel is die in ordelijke formaties vliegt en af en toe zweefpauzes in acht neemt. Ze vormen ook altijd een ordelijke V of een lange sliert, net als ganzen. De lange slanke nek wordt tijdens het vliegen gestrekt gehouden en de poten steken ver achter uit het lichaam.