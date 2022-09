Fenolijn 18 september 2022

Dhr. Zwanenburg uit Dronten meldt: ‘Bij mooi zonnig weer zag ik in de Oostvaardersplassen nabij Lelystad een prachtige slangenarend in een dode boom zitten. De roofvogel zat zich te poetsen en rustig om zich heen te kijken’. Deze zomer worden er relatief veel slangenarenden gezien in Nederland, onder meer op de Veluwe en in het Dwingelderveld. Het zijn vooral 2-jarige vogels. Binnenkort vertrekken ze naar de droge savannes van Afrika om daar te overwinteren. De slangenarend eet vrijwel uitsluitend reptielen, en dan vooral slangen zoals de naam al suggereert. Prooien worden gezocht door langzaam boven open gebied te vliegen. De vogel is te herkennen aan de lichte, soms bijna witte onderzijde met donkere strepen.

In Nederland is er nog nooit een broedgeval van de slangenarend gemeld. De vogel broedt over het algemeen in het oosten, zuidoosten en zuidwesten van Europa.

© Slangenarend in het Naardermeer. Fotograaf: Ton Holsink

Boerenzwaluwen

Abe Maaijen meldt: ‘Wij zijn op de fiets de Noordzeeroute aan het fietsen. Op dit moment fietsen we in Zweden. Hier boven de velden zien we hele grote groepen boerenzwaluwen, die zich verzamelen. Ik vermoed dat ze ook naar het zuiden vertrekken net als wij’. De najaarstrek van de boerenzwaluwen is in volle gang. Ook in Nederland zijn deze maand veel doortrekkende ‘boertjes’ te zien. Zwaluwentrek kan zich afspelen van bijna grondniveau tot ultrahoog. Op koele ochtenden vliegen boerenzwaluwen doorgaans heel laag, de contouren van het landschap volgend. Zodra het opwarmt, verplaatst de trek zich naar hogere luchtlagen.

© Fotograaf: WillemdeWolf

Wil je zelf een eersteling of laatsteling doorgeven, of een hele bijzondere waarneming spreek dan de Vroege Vogels fenolijn in (het nummer is 035-6711338).