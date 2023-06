Fenolijn 18 juni 2023 plus oproep

Volgende week bestaat Vroege Vogels radio 45 jaar! Dan trappen we af met een feestelijk jubileumjaar waarin we zoveel mogelijk kinderen kennis willen laten maken met dieren, bloemen, planten en vogels die bij hun in de buurt leven. Gewoon op de stoep of in de tuin. Want liefde voor de natuur kan niet vroeg genoeg beginnen. Dus bij deze een oproep aan alle kinderen en hun (groot)ouders: heb jij al iets leuks gezien in jouw buurt? Spreek het in op onze fenolijn: 035-6711338.

Luister ook even naar het bericht van Charlie uit Hillegom die regelmatig de fenolijn inspreekt en met deze melding van een dikke hommel !

Kwartel

Rens Pepels uit het Limburgse Bergen aan de Maas: ‘Vroeg in de ochtend, in een heidegebied nabij Bergen aan de Maas de eerste Europese kwartels van dit jaar gezien en gehoord. Twee stuks’. Kwartels overwinteren in Afrika. Zij komen begin mei in Europa aan in de hoop dat de gewassen al voldoende dekking geven. Kwartels hebben dekking nodig om te leven en om hun jongen groot te brengen. Zij zoeken daarom vooral akkers op, waar graan of aardappels worden verbouwd. Ze leven ook wel in graslanden, maar minder. De vegetatie mag niet te hoog zijn, want de vogels hebben zon nodig. De planten leveren gelijk voedsel op, omdat de kwartels zaad eten. In het broedseizoen hebben ze ook insecten nodig, om hun jongen te voeden.

Parasolzwammen

Dhr. Buijs uit het Limburgse Mook: ’32 graden, knetterende zon, vier weken droogte, en wat was de grootste verrassing? Aan de schaduwkant van onze composthoop achter in de tuin twee parasolzwammen. De veerkracht van de natuur is onvoorstelbaar. Kennelijk vinden ze daar toch voldoende vocht en voeding om het toch nog in deze periode uit te houden’. De grote parasolzwam heeft een grote hoed en een lange steel, vandaar de naam. De paddenstoel wordt vaak gezien in groepen. Ze zijn grofweg te vinden van juni tot november. In Nederland komen verschillende parasolzwammen voor, naast de ‘grote’ is er ook een zandparasolzwam, een duinparasolzwam en een rafelige parasolzwam.

