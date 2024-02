Fenolijn 18 februari 2024

Lars van Wijk uit Zoetermeer: ‘het was 5 voor tien, ik zat in de klas en ik zag een hele groep barmsijsjes voor het raam heen vliegen. Ze aten alle zaadjes uit de boom. Het was op de vrije school de Vuurvogel in Zoetermeer. De barmsijs is een zangvogel uit de familie van vinkachtigen. Ze komen doorgaans voor in bossen, soms ook in parken en tuinen. Barmsijzen nestelen in bomen of struiken. Ze hebben een rood voorhoofd, zwarte kin. Het mannetje heeft bovendien een roze borst.

In sommige jaren wemelt het van de barmsijzen in Nederland. Dan is er sprake van een invasie. De oorzaak van de grote schommelingen in aantallen barmsijzen ligt in het wisselende aanbod van voedsel in het hoge noorden, vooral zaad van berk en fijnspar. Bij voedselgebrek, al dan niet in combinatie met een goed broedseizoen met veel jonge vogels, gaan barmsijzen op reis.

Grote barmsijs © PeterMeer

Dodaars

Mirjam Wiskerke uit het Zeeuwse Oudelande: ‘Een dodaars paar is sinds gisteren weer terug in de kreek. En het mannetje laat af en toe zijn rinkelende gehinnik horen’. De dodaars is de kleinste fuut van Europa. In maart krijgen ze de lente in hun bol en kun je ze horen roepen, in een soort duet tussen het mannetje en het vrouwtje, bij de balts of om het territorium te markeren. De dodaars dankt zijn naam aan zijn donsachtige, witte achterwerk: ‘dodde-aars’.

© Fotograaf: wiesvink