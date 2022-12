Fenolijn 18 december 2022

Hans Gartner uit het Friese Nes meldt: ‘Ik zit op een witte dijk en ik kijk over de zee uit. Hoog boven mij komen kieviten langs. Heel veel kieviten, die blijkbaar onderweg zijn vanuit het noorden richting het zuiden. Want ze hebben niet zoveel met vorst. Het is dus vorsttrek. En als ik over de akkers kijk, dan vliegen daar blauwe kiekendieven. En vanmorgen hadden we vier houtsnippen’. Kieviten zijn bij uitstek vogels, die bij strenge vorst naar het zuiden trekken. Ze volgen de zogeheten vorstgrens. In zachte winters blijven ze vaak in grote aantallen in Nederland, aangevuld met noordelijke exemplaren.