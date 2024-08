Fenolijn 18 augustus 2024

Een kolibrievlinder, otters in de sloot, een nestje jonge egels op de composthoop en een walstropijlstaart die in een teunisbloem. Deze waarnemingen zijn te horen op de Vroege Vogels fenolijn (het nummer is 035-6711338 ).

Poetsende otter © Marcel Versteeg

"Gisterenavond hoorde ik vanuit de sloot naast onze tuin toch wel een heel vreemd piepgeluid", zegt Gerben Vermij uit Leens. "Het klonk van meerdere kanten dus ik ging even kijken. En wat zag ik bij het water zwemmen? Een grote otter. En verderop nog twee otters. Dat is toch best wel leuk! We hebben dus ook otters in mijn woonomgeving. We gaan ervan genieten!"

Nestje met egels

Bij het ontbloten van de aarde voor de composthoop in een voedseltuin kwam Tom Heine uit 's-Hertogenbosch een nestje egels tegen met hun moeder. "Geweldig om te zien", zegt hij. Egels hebben maar één nest per jaar met twee tot tien jongen. Die worden allemaal naakt en blind geboren. In de eerste uren daarna krijgen ze kleine witte stekeltjes. Wanneer ze ouder worden, komen er bruine stekels voor in de plaats. Hoewel de jongen na een zestal weken al zelf op stap gaan, overwinteren de jongen vaak wel nog samen met de jongen in hetzelfde nest als waar ze geboren zijn.