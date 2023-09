Fenolijn 17 september 2023

Olga uit Utrecht: ‘Vanochtend zag ik vanuit mijn woonboot in de tuin tientallen atalanta’s en dagpauwogen op de bloeiende hedera zitten. Badend in de zon. En als je dan ook nog een ijsvogeltje over het water ziet scheren: een paradijsje, midden in de stad’. De hedera, of klimop, is in het najaar een ware kroeg voor talloze insecten en vlinders. De distelvlinder, atalanta, gehakkelde aurelia en dagpauwoog, maar ook nachtvlinders zijn vaste gasten. De klimop is een zeer algemene plant die in september begint met bloeien. Juist nu heeft een vlinder als de atalanta behoefte aan veel nectar, die hij of zij gebruikt als brandstof. De atalanta trekt nog (tenminste de meeste) naar zuidelijkere streken en moet dus honderden kilometers vliegen.