Fenolijn 17 oktober 2021

Patrick Top meldt dat hij in het bos in Almere Buiten de eerste koperwieken weer heeft gehoord.

Jan uit Doesburg meldt dat hij ‘op de stam van een zeker 15 meter hoge oude wilg met een omvang van 300 cm een opvallende verschijning ziet’. Het is een grote dooier-gele zwam, die bestaat uit hoeden van meer dan 20 cm. Het is de zwavelzwam. Deze parasitaire paddenstoel leeft op bomen als eik, wilg en tamme kastanje. De houtzwam infecteert de boom via een wond en veroorzaakt bruinrot. In Engeland zijn ze dol op deze paddenstoel. Daar wordt hij dan ook ‘chicken of the woods’ genoemd. Deze bijnaam refereert aan zijn smaak en aan de structuur van de zwam, die wel iets wegheeft van kippenvlees.