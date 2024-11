Fenolijn 17 november 2024

Karin Ploeg uit Schalkhaar: ‘Dat is toch leuk! Ik doe mijn rondje nabij de bossen van Frieswijk en net na de start, aan de overkant van de sloot staan drie jonge reeën in donker winterkleed naar mij te staren. En zo maak ik mijn rondje af, en aan het einde, wat hoor ik daar, een kuifmees. Nog nooit gezien. En als klapstuk nog een mooie boommarter, al scharrelend als een eekhoorn door het blad gezien’.

Boommarters zijn kleine roofdieren met ongeveer de grootte van een huiskat. De slanke zoogdieren kunnen zich snel en behendig voortbewegen in de bomen. De grote staart helpt daarbij om hun evenwicht te houden. In Nederland komen er twee soorten marters voor: de boommarter en de steenmarter. Beide soorten lijken sterk op elkaar, al zijn ze uiterlijk toch van elkaar te onderscheiden. Zo heeft een volwassen boommarter bijvoorbeeld meestal een gele bef, het stukje vacht onder de kop, en de steenmarter een witte. Toch zijn er ook boommarters met een witachtige bef en omgekeerd. Ook de positie van de oren, kleur van de neusdop en ondervacht verschillen bij beide soorten.

