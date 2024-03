Fenolijn 17 maart 2024

Willemijn van den Broek uit Utrecht: ‘Vrijdagochtend was ik onderweg naar yogales. Plotseling schoot hoog in de lucht een enorme roofvogel tussen de nieuwbouw blokken door. Hij werd achtervolgd door zo’n tien tot vijftien kauwtjes en eksters, die het grote beest al krijsend aanvielen in de lucht. Op een betonnen rand, hoog tegen een van de huizen hield het imposante dier schuil. Ik keek omhoog en keek vervolgens in de vurige, oranje ogen van een enorme uil. De uil en ik keken elkaar lange tijd aan. Vandaag lees ik op facebook dat afgelopen weekend in Hilversum een oehoe is gespot! En oe, wat was hij groot’. Verschillende media, zoals de Telegraaf en de Gooi en Eemlander berichtten enkele dagen geleden over de oehoe in Hilversum.