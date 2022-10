Fenolijn 16 oktober 2022

Sjors Knottnerus meldt: ‘Zondagnacht hoor ik hun ijle roep. En maandagmorgen zie ik de eerste van het najaar. Een koperwiek duikt de Douglasspar in, achter ons buitenhuisje in Putten. In de vlucht zie ik duidelijk de koperen okselvlek. En dan vliegen er meer over, allen in zuidwestelijke richting’. De koperwiek broedt in de naaldbossen in Scandinavië en trekt in september en oktober door naar Nederland. Daar waar bessen zijn, zijn ze te vinden. Duindoorn is populair, maar ook de bessen van hulst, lijsterbes en kardinaalsmuts worden graag gegeten. Net als andere lijsterachtigen is de koperwiek verzot op rottend fruit.