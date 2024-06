Fenolijn 16 juni 2024

Marja Lodewijk uit Renesse: ‘Ik kom net thuis van een fietstocht. Bij de Oosterschelde heb ik voor de eerste keer in mijn leven steltkluten gezien. Twee steltkluten zaten op een nest en bij dat ene nest waar die steltkluut nog op zat liepen vlak in de buurt drie piepkleine steltkluutjes. Dat is topvertedering!’. De steltkluut is steeds vaker te zien in ons land. De vogel is eigenlijk een soort ‘steltloper’ met enorm lange, rode poten en een slank lichaam met een dunne snavel. De poten zijn bijna de helft van de totale lengte van de vogel.