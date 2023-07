Fenolijn 16 juli 2023

Hans Gartner uit het Friese Nes: ‘Het is windstil, de zon schijnt, en als we langs de dijk lopen dan ligt daar op het talud een jonge zeehond, een gewone zeehond. Als we doorlopen hoor ik kwartels. Dat is lang geleden! Ik denk dat er maar weinig plekken zijn in Nederland waar op dit moment kwartels zijn. Nu ineens, in een graanakker 25 meter van mij vandaan zijn ze er!’. Je ziet ze zelden, die kwartels. Ze leven tamelijk verborgen, in ruige graslanden of graanakkers. Het aantal broedparen in Nederland wordt geschat tussen de 1500-3500 exemplaren. De kwartels overwinteren in Afrika. Zij komen begin mei in Europa aan in de hoop dat de gewassen al voldoende dekking geven. Kwartels hebben dekking nodig om te leven en om hun jongen groot te brengen. Zij zoeken daarom vooral akkers op, waar graan of aardappels worden verbouwd.