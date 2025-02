Fenolijn 16 februari 2025

Ron uit het Limburgse Elkenrade: ‘Gisterenavond rond half zes hoorden wij voor het eerst terugkerende ‘Kroenekranen’. Dat is het Limburgse woord voor kraanvogels’. Je moet geluk hebben om kraanvogels te zien. Ze trekken in het voorjaar, meestal in de maand maart, over oostelijk Nederland en Limburg. De kraanvogel is de enige grote vogel is die in ordelijke formaties vliegt en af en toe zweefpauzes in acht neemt. Ze vormen ook altijd een ordelijke V of een lange sliert, net als ganzen. De lange slanke nek wordt tijdens het vliegen gestrekt gehouden en de poten steken ver achter uit het lichaam.