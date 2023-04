Fenolijn 16 april 2023

Emmy Holleman uit het Drentse Vledderveen: ‘Gisteren deed ik een rondje Weerribben en ik was blij verrast om er 24 regenwulpen te zien uitrusten in een plasje. Vervolgens ging ik een stukje verder naar de 'Twitterhut', en daar is een oeverwand gebouwd jaren geleden voor oeverzwaluwen. En ik zag daar de eerste twintig zwaluwen hoog in de lucht de boel al verkennen’. De oeverzwaluw is vooral bekend van z’n typische manier van broeden in het voorjaar: in een zelf gegraven gang in een zandige of lemige wand, zoals in de oever van een rivier. Ook een door mensen gecreëerde wand zoals een afgraving of een zanddepot op een bouwplaats kan tot broedplek dienen. De vogels broeden in een kolonie, en zo’n wand ziet er dan uit als een gatenkaas waar continu zwaluwen in-en-uit vliegen.