Fenolijn 15 september 2024

Loes uit Alkmaar ontdekte een feestmaal in de tuin: "Teruggekomen van vakantie liepen we onze tuin in en zagen we wel tien atalantas rondfladderen. Nog nooit gezien. Wat bleek? Onze vijgenboom. Daar hingen wat overrijpe vijgen in. Er is één groot feest hier in onze achtertuin." Ook Herman van Poppel zag deze vlinders: "Ik ben in Dishoek, vlakbij Vlissingen, op het strand aan zee en ik zie de hele ochtend al tientallen atalantas van noord naar zuid vliegen. Ik heb het opgezocht, inderdaad, atalantas trekken en vliegen naar Zuid-Frankrijk of Noord-Afrika."