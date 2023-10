Fenolijn 15 oktober 2023

Voor de kinderen is er ook een speciale oproep om in te spreken op de Junior Fenolijn. Een stoere vogel, een mooie vlinder, een vreemde paddenstoel, een bijzondere slak, een egeltje of wat dan ook. Alle meldingen mogen ingesproken worden. Stuur een audiobericht via whatsapp naar 035-671133 of laat een bericht achter.

Windepijlstaart

Margo Bouwman uit Groningen: ‘Vrijdagavond zien we hier op het hofje tegen de muur een windepijlstaart. Een vlinder uit de familie van de pijlstaarten. Het is een trekvlinder uit Zuid-Europa’. De windepijlstaart is een grote grijsgekleurde nachtvlinder, die jaarlijks in wisselende aantallen in Nederland voorkomt. Der vliegtijd van deze soort is tot medio oktober. De vlinder heeft een extreem lange roltong waarmee hij ook bij nectar kan dat heel diep verscholen ligt in bloemen. De waardplanten van de windepijlstaart zijn de akkerwinde en de haagwinde.

Windepijlstaart © hielkje

Kramsvogels

Rens Pepels: ‘Rondom Bergen aan de Maas zijn in grote getalen de eerste kramsvogels gearriveerd. Deze wintergasten doen zich momentele tegoed aan lijsterbessen en bedorven fruit van appel- en perenbomen’. De kramsvogel is in Nederland vooral in het winterhalfrond te zien. Het roepje is opvallend, het is een soort ‘getjak’. Het handjevol aan kramsvogels dat in ons land broedt trekt in de winter weg naar België en Frankrijk. Terwijl de exemplaren uit Noord- en Oost-Europa onze kant op komen.

© Kramsvogel. Fotograaf: WillemdeWolf

