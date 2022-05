Fenolijn 15 mei 2022

Ilia Neudecker uit Spierdijk meldt: ‘We wandelen ’s avonds in het Zwanenwater. Allerlei rietvogels zingen ons tegemoet, en allerlei zwaluwen. En we denken dat we de nachtegaal horen, maar dat is niet zo, het is de bosrietzanger, best wel vroeg!’. Deze rietvogel lijkt qua uiterlijk erg op de kleine karekiet. Qua zang wat minder, maar het is even virtuoos. De bosrietzanger wordt wel gezien als de koning der imitatoren. Volgens Joost van Bruggen van SOVON Vogelonderzoek staat het record op een totaal van 75 andere soorten, die de bosrietzanger imiteert.