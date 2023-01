Fenolijn 15 januari 2023

Nel uit Utrecht: ‘De eerste zanglijster gespot, overdag nota bene, om een uur of drie in de middag, en volop zingend. We hebben de vogel gezien langs het spoor bij station Utrecht Overvecht’. De zanglijster is een zangvogel, die al vroeg in het jaar te horen is. Vanaf de top van een boom of de nok van een dak zingt hij nu al of zijn leven ervan afhangt. De lijster begint meestal pas vanaf maart met broeden.