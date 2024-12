Fenolijn 15 december 2024

Hans Gartner uit het Friese Nes: ‘Onderweg naar de dijk, op de weg langs de akkers, daar zit een groepje fraters. Leuk! Want die zie je niet vaak hier. Meestal zijn het vaste plekken ergens op een kwelder of op een van de eilanden. Maar nu, een stuk of 30. En als we doorlopen dan zit er op de basaltdijk, dus tegen het water aan, een bont gezelschap. Een hele grote groep sneeuwgorzen, die zich laten zien. En als ik even blijf staan dan hoor ik nog twee ijsgorzen en bij de poel zie ik twee middelste zaagbekken staan. Het is eigenlijk de tijd van de winter, de wintergasten zijn er wel, maar de winter is er niet’. De frater is een vinkachtige vogel die je in Nederland vooral in de winter kunt treffen. Dan komt het vogeltje, dat in Noorwegen broedt, naar ons toe om hier te overwinteren. De grootste kans om fraters te zien is langs de waddenkunst en op de waddeneilanden. De vogel foerageert in groepen. Op onrustige wijze pikt het de zaden van zoutminnende planten die groeien langs de kunst.